В 31 туре чемпионата Испании встретились между собой Жирона и мадридский Реал, пишет 24 канал. Эта игра стала особенной для украинцев, ведь в старте команды вышли представители нашей страны.

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У основного вратаря Реала Тибо Куртуа обнаружили гастроэнтерит, поэтому бельгийца в основе заменил Андрей Лунин. Для 27-летнего кипера это седьмое появление в основе "бланкоса" этого сезона.

В свою очередь в старте Жироны, как обычно, вышел Виктор Цыганков. Первый тайм оказался удачным для каталонцев, ведь они смогли дважды поразить ворота Лунина. Правда, вины кипера в мячах нет.

Дублем отличился нападающий Валентин Кастельянос с разницей в 12 минут. В начале встречи аргентинец отозвался за подачу с фланга и в упор расстрелял Андрея. При этом Валентин опередил Цыганкова, который готов был сам запирать навес.

Первый гол Кастельяноса:

А в середине тайма Кастельяноса вывели один на один с Луниным и нападающий пробил мимо украинца. Реалу удалось отквитать один мяч усилиями Винисиуса, но на перерыв команды ушли за преимущества Жироны.

Второй гол Кастельяноса:

Отметим, что мадридцы уже потеряли шансы на чемпионство, ведь отстают от Барселоны на 11 баллов. В свою очередь, Жирона ведет борьбу за попадание в еврокубки. Каталонцы идут 11-ми, отставая от зоны Лиги конференций на восемь баллов.