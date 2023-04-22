Реал Вальядолид – Жирона 1:0

Гол: Мончу, 24

Виктор Цыганков начал поединок со старта Жироны. Украинец провел на поле весь поединок, но не отличился результативными действиями, пишет 24 Канал.

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Хозяева забили единственный гол в матче, который принес им три очка в домашней встрече против жирондинцев. На 24-й минуте счет в табло размочил Мончу. Голевая атака Реал Вальядолида началась с вбрасывания из аута. Мончу в падении замкнул прострел от Платы и отправил мяч мимо вратаря под дальнюю штангу.

На перерыв хозяева ушли с минимальным преимуществом 1:0.

У Жироны было еще 45 минут, чтобы отыграться с 1:0. Но гостям, несмотря на моменты, не удалось отквитать хотя бы один гол и вырвать один балл. Цыганков, которого уже называют новым лидером команды, не спас Жирону от поражения.

Реал Вальядолид нанес Жирони минимальное поражение 1:0.

Цыганков отметил в этом матче маленький юбилей – 10-й проведенный поединок в футболке Жироны. За сыгранные встречи Виктор забил 3 гола и отдал столько же результативных передач.

Бывший динамовец стал первым украинским футболистом, оформившим дубль в Ла Лиге. Историческое достижение было установлено в матче против Райо Вальекано (2:2).

Жирона после 30 туров занимает 10 место в Ла Лиге, имея в своем активе 38 баллов.

Реал Вальядолид с 35 пунктами идет еще ниже – 14-е место.

Реал Вальядолид – Жирона: видеообзор матча