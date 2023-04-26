Поєдинок 31-го туру Ла Ліги закінчився перемогою каталонського клубу з рахунку 4:2. У складі господарів покер оформив нападник Валентин Кастельянос. Натомість за "вершкових" забивали Вінісіус Жуніор та Лукас Васкес, пише 24 Канал.

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"Скинули усіх собак" на Луніна

На жаль, такий провал припав на той матч, коли ворота "Королівського клубу" захищав Андрій Лунін. Український голкіпер отримує мізерний ігровий час, а тут вийшов та ще й на нього "повішали усіх собак".

Одразу після поєдинку уболівальники Реала накинулись із критикою на 24-річного українського воротаря, який лише у 12-те вийшов на поле у сезоні-2022/2023 в усіх турнірах.

Вони повністю рознесли гру українського голкіпера, порівнявши його із собакою, попросили продати Луніна та вже навіть словесно депортували його з Іспанії.

Фанат презентував рукавиці, у яких Лунін відстояв у матчі проти клубу Віктора Циганкова. На фото воротарські рукавиці із величезною дірою.



Лунін проти Жирони / Скриншот із твітеру rmcfwrld

Один із фанів виклав відео, як дірява оборона Реала та Лунін захищались проти атакувальної лінії Жирони: "Лунін, Карвахаль, Мілітао, Рюдігер, Начо – найкращі моменти в обороні проти Жирони".

Також фанати вже відправляють українського голкіпера до рідної країни, аби той поїхав воювати у Донбас.



Реакція на гру Луніна у матчі проти Жирони / Скриншот із твітера Vinisexual

Якщо Куртуа отримає травму, я вважаю за краще, щоб у воротах був Камавінга, ніж Лунін,

– йдеться у пості.

Відзначимо, що Едуардо Камавінга грає на позиції півзахисника. Але останнім часом Карло Анчелотті випускає француза на фланг захисту.

Інші негативні реакції на провальну гру Луніна

"Пам'ятаю, що дехто тут як божевільний захищав Луніна навіть від найменшої обґрунтованої критики";

"Барселона заплатила Луніну, щоб той нічого не робив 90 хвилин";

"Лунін не воротар";

"Андрій Лунін, я безкоштовно організую для тебе поїздку в один бік, друже".

"Ви кидаєтесь лайном у Луніна": деякі фанати стали на бік українця

Однак було й трохи тих уболівальників, які стали на захист голкіпера збірної України. Вони заявили, що у пропущених голах немає вини Лунін, а на сам перед усю провину має взяти захист мадридської команди.

Також фанати зауважили, що Андрію було складно протистояти напористій лінії атаки Жирони, адже Анчелотті майже не дає українцю ігрового тонусу.

"Ви кидаєтеся лайном у Луніна, але він давно не грає. Він найменше винен, не чіпайте його", – написав один із фанатів твітері.

"Для мене це не вина Луніна, він ніколи не грає і це дуже важко. Бути другим воротарем – найскладніша робота, тим більше, якщо перед тобою Тібо Куртуа. Удачі, Лунін", – став на бік Андрія ще один із прихильників Реала.

І справді, Лунін практично не грає, а лише тренується в одному з найкращих команд світу. Тому Андрію не вистачає впевненості у собі через брак ігрової практики. Нещодавно Анчелотті запевнив, що українець отримає шанс проявити себе в офіційних матчах "вершкових" до кінця сезону-2022/2023.

До слова. Реал вже поступається Барселоні 11 очками у боротьбі за чемпіонство в Іспанії. І це при тому, що каталонці мають ще гру у запасі.