Жирона не может выиграть уже три матча подряд в Ла Лиге: как отыграл Виктор Цыганков
Каталонский клуб не смог взломать защиту Райо Вальекано, который решил отыграть вторым номером. Украинский вингер Цыганков был одним из самых активных игроков Жироны.
Жирона – Райо Вальекано 0:0
В чемпионате Испании на этой неделе проходят матчи 7 тура Ла Лиги. В одной из встреч среды, 25 сентября, участвовала Жирона, которая принимала Райо Вальекано, сообщает 24 Канал.
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Возвращение Цыганкова
В прошлом туре Виктор Цыганков остался вне состава Жироны. Это помешало каталонцам в игре против Валенсии, которая одержала победу со счетом 2:0.
Теперь же украинец вернулся в основу "красно-белых". В первом тайме украинец не был сильно заметным, разве что когда заработал желтую карточку. Впрочем, после перерыва Виктор активизировался.
На его счету два опасных удара из-за пределов штрафной площади. Первый после выстрела со стандарта парировал кипер, тогда как после второго мяч полетел выше ворот.
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В целом же Жирона владела инициативой, но не смогла воплотить ее в забитый мяч. Свои моменты имели Стуани и Гутьеррес, тогда как Асприлья попал в штангу.
Таким образом каталонцы не смогли выиграть уже третий матч подряд в Ла Лиге. Сейчас команда Мичела идет на 12 месте, но по итогам тура Жирону еще может обойти Эспаньол.