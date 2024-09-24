Челси – Барроу 5:0
Голы: Нкунку, 8, 15, 75, Фармен, 28 (автогол), Нету, 48
В новом сезоне главный тренер Челси Энцо Мареска отвел Михаилу Мудрику роль резервиста. Шанс проявить себя украинец получил в поединке 1/16 финала Кубка английской лиги 2024/25, пишет 24 Канал.
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С ассистом, но без забитого мяча
Итальянский наставник "синих" доверил Мудрику место в стартовом составе против команды из четвертого английского дивизиона. Украинец отыграл все 90 минут игрового времени.
После первого тайма счет был 3:0 в пользу хозяев поля. Отличились Нкунку (дубль) и голкипер Барроу Пол Фармер, на которого записали автогол.
В начале второго тайма Мудрик отдал великолепный пас на Педру Нету. Португальскому вингеру оставалось лишь подставить ногу, чтобы мяч попал в ворота.
Видео ассиста Мудрика
Финальную точку в поединке поставил все тот же форвард Нкунку, который оформил хет-трик. Поединок завершился со счетом 5:0 в пользу команды Мудрика. Челси шагает дальше в Кубке лиги.
Отметим, что Михаил Мудрик в нынешнем сезоне отыграл 5 матчей. На счету вингера сборной Украины два ассиста: один в квалификации Лиги конференций с Серветтом (1:2), а второй в поединке против Барроу (5:0).