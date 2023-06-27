Клуб Цыганкова придумал хитрый план, чтобы переманить к себе лучшего бомбардира УПЛ

Артём Довбик подписал новый контракт с Днепром-1, а эпопея с его возможным трансфером продолжается. Испанская Жирона не возлагает руки и усилия, чтобы подписать лучшего бомбардира УПЛ.

Еще в начале июня появилась информация о заинтересованности Жироны Артемом Довбиком. Интерес подтвердил даже агент футболиста Днепра-1.

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Новые детали интереса Жироны к Довбику

26 июня журналист Игорь Цыганик прокомментировал эту информацию. Известный комментатор раскрыл план испанского клуба на подписание форварда сборной Украины.

Вроде бы клуб Виктора Цыганкова предлагает днепрянам небольшую сумму за переход Артема, но здесь есть один нюанс.

"Испанцы предлагают такую комбинацию: они будут договариваться непосредственно с Мидтьюлланном, за ту сумму, которую датский клуб должен получить от продажи Довбика", – рассказал Цыганик.

Довбил выступал за Мидтьюллан с конца января 2018-го по август 2020-го. Но с перерывом в аренду в другой клуб Дании. За Мидтьюллан Артем отыграл 22 матча (1 гол). После чего перешел в Днепр-1.

Добавим, что клуб из Дании должен получить 50% продажи украинского нападающего.

Комментатор не исключает, что испанцы могут включить в компенсацию за Довбика нескольких футболистов, которые смогут пополнить состав Мидтьюллана. Как будто Жирона уже начала стадию переговоров с датским клубом.

Также Цыганик вскрыл сумму, которую, вероятно, днепряне выставят за трансфер своего лидера атаки. Половину из этих денег как раз достанется украинскому клубу.

И вместе с тем, испанцы хотят вести переговоры с Днепром-1 о том, чтобы предложить определенную сумму в районе 5-7 миллионов евро за Довбика. Таким образом, Днепр-1, выставляя цену в 15 миллионов евро, имеет право получить 7,5 и в принципе Жирона где-то в таких рамках может предложить такие деньги днепрянам и вместе с этим взять на себя решение вопросов с Мидтьюлланном. Сейчас это тот вариант, который реальн для Довбика. Примут ли его стороны, это они уже сами будут решать,

– ответил журналист.

Отметим, что у Жирона есть солидные амбиции на новый сезон-2023/2024. "Красно-белые" из-за выступлений в Ла Лиге попытаются пробиться в еврокубки. В прошлом сезоне совсем немного не хватило, чтобы выйти на евроарену.

Недавно стало известно, что Довбик попал под прицел вице-чемпиона итальянской Серии А. Кроме него, форвардом сборной Украины интересуются другие клубы итальянского первенства.