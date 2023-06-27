Ще на початку червня з'явилась інформація про зацікавленість Жирони до Артема Довбика. Інтерес підтвердив навіть агент футболіста Дніпра-1.

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Нові деталі інтересу Жирони до Довбика

26 червня журналіст Ігор Циганик прокоментував цю інформацію. Відомий коментатор розкрив план іспанського клубу на підписання форварда збірної України.

Начебто клуб Віктора Циганкова пропонує дніпрянам невелику суму за перехід Артема, але тут є один нюанс.

"Іспанці пропонують таку комбінацію: вони будуть домовлятися безпосередньо з Мідтьюлланном, за ту суму, яку данський клуб має отримати від продажу Довбика", – розповів Циганик.

До слова. Довбив виступав за Мідтьюллан із кінця січня 2018-го по серпень 2020-го. Але із перервою на оренду в інший клуб Данії. За Мідтьюллан Артем відіграв 22 матчі (1 гол). Після чого перейшов у Дніпро-1.

Додамо, що клуб із Данії повинен отримати 50% від продажу українського нападника.

Коментатор не виключає, що іспанці можуть включити у компенсацію за Довбика декількох футболістів, які зможуть поповнити склад Мідтьюллана. Начебто Жирона вже розпочала стадію перемовин із данським клубом.

Також Циганик розкрив суму, яку, ймовірно, дніпряни виставлять за трансфер свого лідера атаки. Половину з цих грошей якраз дістанеться українському клубу.

І разом з тим іспанці хочуть вести переговори з Дніпром-1 про те, щоб запропонувати певну суму в районі 5-7 мільйонів євро за Довбика. Таким чином, Дніпро-1, виставляючи ціну 15 мільйонів євро, має право отримати 7,5 і в принципі Жирона десь у таких рамках може запропонувати такі гроші дніпрянам і разом із цим узяти на себе вирішення питань із Мідтьюлланном. Нині це той варіант, який є реальним для Довбика. Чи ухвалять його сторони, це вони вже самі вирішуватимуть,

– відповів журналіст.

Відзначимо, що Жирона має солідні амбіції на новий сезон-2023/2024. "Червоно-білі" через виступи в Ла Лізі спробують пробитись у єврокубки. Минулого сезону зовсім трішки не вистачило, аби вийти на євроарену.

Нещодавно стало відомо, що Довбик потрапив під приціл віцечемпіона італійської Серії А. Окрім нього форвардом збірної України цікавляться інші клуби італійської першості.