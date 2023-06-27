Еще в начале июня появилась информация о заинтересованности Жироны Артемом Довбиком. Интерес подтвердил даже агент футболиста Днепра-1.
К теме Вицечемпион Италии положил глаз на лучшего бомбардира УПЛ
Новые детали интереса Жироны к Довбику
26 июня журналист Игорь Цыганик прокомментировал эту информацию. Известный комментатор раскрыл план испанского клуба на подписание форварда сборной Украины.
Вроде бы клуб Виктора Цыганкова предлагает днепрянам небольшую сумму за переход Артема, но здесь есть один нюанс.
"Испанцы предлагают такую комбинацию: они будут договариваться непосредственно с Мидтьюлланном, за ту сумму, которую датский клуб должен получить от продажи Довбика", – рассказал Цыганик.
Добавим, что клуб из Дании должен получить 50% продажи украинского нападающего.
Комментатор не исключает, что испанцы могут включить в компенсацию за Довбика нескольких футболистов, которые смогут пополнить состав Мидтьюллана. Как будто Жирона уже начала стадию переговоров с датским клубом.
Также Цыганик вскрыл сумму, которую, вероятно, днепряне выставят за трансфер своего лидера атаки. Половину из этих денег как раз достанется украинскому клубу.
Отметим, что у Жирона есть солидные амбиции на новый сезон-2023/2024. "Красно-белые" из-за выступлений в Ла Лиге попытаются пробиться в еврокубки. В прошлом сезоне совсем немного не хватило, чтобы выйти на евроарену.
Недавно стало известно, что Довбик попал под прицел вице-чемпиона итальянской Серии А. Кроме него, форвардом сборной Украины интересуются другие клубы итальянского первенства.
- На фоне этих слухов Артем заключил новый контракт с Днепром-1, рассчитанный до конца июня 2025 года. Многие называли такой поступок футболиста знаком благодарности в клуб, который сделал для нападающего очень много.
- В сезоне-2022/2023 Довбик отыграл в футболке днепрян 39 матчей, отличившихся 29 голами и 8 ассистами. Артем стал лучшим бомбардиром ушедшего сезона УПЛ.