Цыганков будет готовиться к новому сезону под бдительным оком Манчестер Сити
Источник:официальный сайт Жироны
Испанская Жирона поделилась планами по подготовке к новому сезону-2023/2024. Клуб Ла Лиги проведет два сбора, одно из которых будет на тренировочной базе чемпиона АПЛ-2022/2023.
Жирона по итогам сезона-2022/2023 заняла 10-е место в Ла Лиге, пролетев мимо еврокубков. Поэтому руководство "красно-белых" имеет серьезные планы на летнюю подготовку, чтобы уже в новом сезоне точно попасть в еврокубки.
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Хотят потренироваться на чемпионских полях
10 июля команда возвращается к работе. Первый тренировочный сбор Жирона проведет дома, после чего отправитесь на следующий тренировочный сбор в Англию.
Виктор Цыганков вместе с одноклубниками будет гостить на современной базе чемпиона АПЛ-2022/2023 Манчестер Сити благодаря партнеру по City Football Group.К слову. Мансити выиграл борьбу у Арсенала за чемпионство в АПЛ-2022/2023. Также команда Пепа Гвардиолы пробилась в финал Лиги чемпионов, где 10 июня сыграет против Интера.
У Жироны уже даже запланирован первый товарищеский матч против английского клуба. Ожидается, что 29 июля клуб Цыганкова сыграет поединок против Блэкберна.
Напомним, что Цыганков выступает за Жирону с января 2023 и со старта прекрасно проявил себя в красно-белой футболке. Виктор в прошедшем сезоне успел провести за новую команду 19 матчей, в которых отличился 3 голами и 6 ассистами. Контракт украинца с испанским клубом рассчитан до конца июня 2027 года.
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Отметим, что ранее была информация, что Жирона заинтересована в услугах лучшего бомбардира УПЛ-2022/2023 Артема Довбика. Агент нападающего подтвердил это. Но футболист продлил контракт с Днепром-1.