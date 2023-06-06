Артем Довбик по завершении чемпионата планировал продолжить свою карьеру в одном из топ-чемпионатов Европы. Однако форвард принял неожиданное решение и продлил контракт с Днепром-1.

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Довбик остается в Днепре-1

По сообщению официального сайта "спортклубовцев", Довбик подписал новый контракт на 2 года. Срок сделки действует до 30 июня 2025 года.

Напомним, что предыдущий контракт истекал в декабре этого года. 25-летний футболист имел полное право заключать предварительный договор с новым клубом. В декабре Днепр-1 рисковал бесплатно потерять своего лучшего футболиста. Если бы новый клуб Довбика захотел подписать Артема летом, они могли бы заплатить минимальную компенсацию. Однако все решилось иначе.

Теперь потенциальный претендент на Довбика должен будет оплатить полную трансферную стоимость футболиста или клаусулу, если она прописана в новом соглашении.

Напомним, что Артем Довбик стал лучшим бомбардиром в истории Днепра-1. На его счету 53 гола в 84 матчах чемпионата, Кубка Украины и еврокубках. Два сезона подряд Довбик был лучшим снайпером чемпионата Украины: 14 голов – чемпионат 2021/22 и 24 гола в сезоне 2022/23.

Трансферная сага Довбика