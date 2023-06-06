Киевляне этим летом останутся без процентов за продажу Цыганкова

По информации источника в Испании, у каталонского клуба нет никаких предложений по поводу 25-летнего футболиста. Жирона в январе 2023 года приобрела Цыганкова у Динамо. За трансфер киевляне получили 5 млн евро и 50 процентов от будущих продаж. Но, пока представитель Ла Лиги заинтересован в продолжении сотрудничества с украинцем, киевляне вероятно этим летом останутся без дополнительного поступления из Испании в бюджет на сезон-2023/2024.