Жирона по итогам сезона-2022/2023 заняла 10-е место в Ла Лиге, пролетев мимо еврокубков. Поэтому руководство "красно-белых" имеет серьезные планы на летнюю подготовку, чтобы уже в новом сезоне точно попасть в еврокубки.

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Хотят потренироваться на чемпионских полях

10 июля команда возвращается к работе. Первый тренировочный сбор Жирона проведет дома, после чего отправитесь на следующий тренировочный сбор в Англию.

Виктор Цыганков вместе с одноклубниками будет гостить на современной базе чемпиона АПЛ-2022/2023 Манчестер Сити благодаря партнеру по City Football Group.

К слову. Мансити выиграл борьбу у Арсенала за чемпионство в АПЛ-2022/2023. Также команда Пепа Гвардиолы пробилась в финал Лиги чемпионов, где 10 июня сыграет против Интера.

У Жироны уже даже запланирован первый товарищеский матч против английского клуба. Ожидается, что 29 июля клуб Цыганкова сыграет поединок против Блэкберна.

Напомним, что Цыганков выступает за Жирону с января 2023 и со старта прекрасно проявил себя в красно-белой футболке. Виктор в прошедшем сезоне успел провести за новую команду 19 матчей, в которых отличился 3 голами и 6 ассистами. Контракт украинца с испанским клубом рассчитан до конца июня 2027 года.

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