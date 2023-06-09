Освободилось место для Довбика: клуб Цыганкова простился с лучшим бомбардиром сезона

Жирона официально объявила о завершении сотрудничества с 7 игроками. Самой главной потерей стал лучший бомбардир – Тати Кастельянос.

Жирона объявила имена футболистов, покинувших команду летом. У 7 игроков истек срок действия аренды, поэтому клуб поблагодарил их за сотрудничество и пожелал всего наилучшего.

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Положительный знак для Артема Довбика

Жирона покидают: Рейньер Жезус, Ян Коуто, Янхель Эррера, Родриго Рикельме, Хави Эрнандес, Иван Мартин и, что самое интересное для украинских болельщиков – Тати Кастельянос. Последний стал лучшим бомбардиром в составе Жироны в сезоне-2022/2023, забив 14 голов в 37 матчах.

Именно на место Кастельянноса испанский клуб и заинтересован пригласить форварда сборной Украины Артема Довбика и эту информацию лично подтверждал агент футболиста.

Поэтому уже этим летом заинтересованность украинских любителей футбола к Жироне может увеличиться вдвое.

Довбик в Днепре-1

Лучший бомбардир в истории клуба – 53 гола в 84 матчах.

2 последних сезона становился лучшим бомбардиром УПЛ – 14 голов в сезоне-2021/2022 и 24 в 2022/2023.

По данным Transfermarkt стоимость форварда составляет 11 миллионов евро, так что совсем скоро может стать и самым дорогим трансфером в истории клуба. Однако 50% вырученных средств за футболиста придется отдать датскому Мидтьюланну, у которого украинский клуб и купил Артема за 450 тысяч евро+50% будущего трансфера.