Жирона оголосила імена футболістів, які покинуть команду влітку. У 7 гравців закінчився термін дії оренди, тому клуб подякував їм за співпрацю й побажав усього найкращого.

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Позитивний знак для Артема Довбика

Жирону покидають: Рейньєр Жезус, Ян Коуто, Янхель Еррера, Родріго Рікельме, Хаві Ернандес, Іван Мартін та, що найцікавіше для українських уболівальників – Таті Кастельянос. Останній став найкращим бомбардиром у складі Жирони в сезоні-2022/2023, забивши 14 голів у 37 матчах.

Саме на місце Кастельяноса іспанський клуб і зацікавлений запросити форварда збірної України Артема Довбика й цю інформацію особисто підтверджував агент футболіста.

Тому вже цього літа інтерес українських поціновувачів футболу до Жирони може збільшитися удвічі.