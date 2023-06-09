Жирона объявила имена футболистов, покинувших команду летом. У 7 игроков истек срок действия аренды, поэтому клуб поблагодарил их за сотрудничество и пожелал всего наилучшего.

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Положительный знак для Артема Довбика

Жирона покидают: Рейньер Жезус, Ян Коуто, Янхель Эррера, Родриго Рикельме, Хави Эрнандес, Иван Мартин и, что самое интересное для украинских болельщиков – Тати Кастельянос. Последний стал лучшим бомбардиром в составе Жироны в сезоне-2022/2023, забив 14 голов в 37 матчах.

Именно на место Кастельянноса испанский клуб и заинтересован пригласить форварда сборной Украины Артема Довбика и эту информацию лично подтверждал агент футболиста.

Поэтому уже этим летом заинтересованность украинских любителей футбола к Жироне может увеличиться вдвое.