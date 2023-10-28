Довбик и Цыганков во главе Ла Лиги: Жирона вырвала победу у аутсайдера и вышла на первое место

Каталонская команда чуть не потеряла очки в чемпионате Испании. Артем Довбык провел на поле чуть больше часа, тогда как Виктор Цыганков вышел только на концовку встречи.

Жирона – Сельта 1:0

Гол: Эррера, 90+1.

В испанской Ла Лиге стартовал 11-й тур сезона 2023-2024. На пятницу был вынесен матч с участием одного из лидеров таблицы Жироны, принимавшей аутсайдера Сельту, пишет 24 канал.

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Цыганков не в старте

Каталонцы неожиданно закрепились в тройке лидеров и даже после 10 тура набрали поровну очков с лидером Реалом. Подопечные Мичела выиграли 8 из десяти встреч и далеко не последнюю роль в этом сыграл дуэт украинцев Цыганков – Довбык.

На игру с Сельтой с первых минут вышел только Артем, уже имеющий в своем активе 5 голов в Ла Лиге. В свою очередь, Виктор лишь восстановился от травмы, поэтому тренер оставил его на скамье запасных.

Жирона ожидала игровую инициативу, однако Сельти удавалось построить крепкие оборонительные редуты. В первом тайме подопечные Бенитеса даже не уступали хозяевам по количеству ударов (по три).

Несколько шансов у Довбика

Каталонцы же прижали соперника после перерыва, но клуб с Виго держался. Довбик же неплохо откликался на передачи партнеров, а после угловых наносил два опасных удара. Один из них пролетел выше ворот, другой вытащил Гуаита.

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Наконец, на 68 минуте Мичел решил снять с игры украинца, дав возможность проявить себя уругвайцу Стуани. Он также нанес два неточных удара после угловых. Чем ближе было окончание матча, тем сильнее давила Жирона.

Вырванная победа и ожидания Эль-Класико

Виктор Цыганков вышел на поле всего на 79 минуте, но ничем помочь своей команде не смог. Сельти почти удалось выстоять, но в компенсированное время Жирона забила победный гол. Дальний выстрел от Янхеля Эрреры отправил подопечных Бенитеса в нокаут.

Победа позволила Жирони возглавить турнирную таблицу Ла Лиги. Команда может остаться на первой строчке по итогам тура, если в субботу Реал не сможет обыграть в Эль-Класико Барселону.

Видеообзор матча Жирона – Сельта