В субботу, 21 октября, в Ла Лиге состоялся матч 10-го тура между командами Реал Сосьедад и Мальорка (1:0). Однако футбольные события отошли на второй план из-за поведения фанатов "бело-синих".

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Непосредственно перед началом матча на трибунах Реал Сосьедада были видны несколько флагов Палестины. На 12-й минуте поединка фаны вывесили почти 20 баннеров и начали выкрикивать лозунг "Свободу Палестине".

В это время на трибуне возникла словесная перепалка между болельщиками, едва не переросшая в драку. Охрана стадиона вовремя погасила конфликт, выведя человека с трибуны.

Во время матча фаны "бело-синих" продолжали демонстрировать флаги Палестины и выкрикивать провокативные лозунги, как, например, "Израиль – страна убийца".

Фаны Реал Сосьедад вывесили флаги Палестины: смотрите видео

Отметим, что перед матчем "королевский клуб" заявил, что не будет запрещать болельщикам вывешивать флаги Палестины.

Напомним, что один из "мирных" поклонников Палестины в начале матча сборных Бельгии и Швеции убил двух болельщиков. Защитники Сектора Газа ни разу не упоминали геноцид, который совершил ХАМАС в городах Израиля. К сожалению, некоторые футболисты, выступающие в европейских клубах, тоже проигнорировали преступления террористов, выступив в защиту Палестины.