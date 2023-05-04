Жирона в еврокубковой зоне: Цыганков помог команде одолеть прямого конкурента – видеообзор игры

Каталонцы одержали пятую победу через месяц, преодолев Мальорку. Украинец провел на поле почти весь матч и взял прямую часть в первом голе.

Жирона – Мальорка 2:1

Голы: Бернарду, 45+2, Кастельянос, 84 – Мурики, 80 (пен).

Посреди первой недели мая в Испании проходят матчи 33 тура Ла Лиги. На четверг была вынесена встреча борцов за Лигу конференций – Жирона принимала Мальорку, пишет 24 канал.

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Каталонская команда набрала неплохой ход, выиграв четыре из шести последних игр. При этом Жирона победила Реал (4:2), а также завоевала ничью против Барселоны (0:0).

Для продолжения борьбы за еврозону команде Виктора Цыганкова нужно было побеждать отставшего на три балла прямого конкурента. Украинец уже по традиции оказался в стартовом составе и принес пользу Жирони.

У Цыганкова почти ассист

Хозяева имели существенное преимущество в первом тайме и смогли забить прямо перед перерывом. Цыганков подал со штрафного, защитник Мальорки неудачно принял мяч. Тот отскочил к центрбеку Бернарду, который в упор расстрелял ворота соперника.

Несмотря на лидерство в счете после перерыва, Жирона продолжила доминировать на поле. Каталонцы были близки ко второму голу, а в конце концов пропустили. Защитник Буэно придержал игрока Мальорки в своей площадке, что дало повод арбитру поставить пенальти.

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Каталонцы чуть не обрезаются

Его реализовал Мурики. Это был только второй удар гостей в творение за матч. Времени на вырыв победы у Жироны было мало, но уже в следующей атаке каталонцы вернули себе преимущество.

Главный бомбардир команды Кастельянос отозвался на подачу Мартена и пробил председателем Райковича. Это позволило Жирони вырвать три очка. Цыганков же был заменен на 90-й минуте.

Видеообзор матча Жирона – Мальорка:

Жирона в еврокубковой зоне

Триумф выводит каталонскую команду на седьмое место. Оно, скорее всего, даст путевку в Лигу конференций, если Осасуна не выиграет финал Кубка Испании у Реала. Жирона имеет столько же баллов, как и Атлетик из Бильбао, но баски провели на игру меньше.

Вечером им еще предстоит сразиться с Бетисом. Турнирное положение Ла Лиги на данный момент следующее: