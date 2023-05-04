Жирона – Мальорка 2:1

Голи: Бернарду, 45+2, Кастельянос, 84 – Мурікі, 80 (пен).

Посеред першого тижня травня в Іспанії проходять матчі 33 туру Ла Ліги. На четвер була винесена зустріч борців за Лігу конференцій – Жирона приймала Мальорку, пише 24 канал.

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Каталонська команда набрала непоганий хід, вигравши 4 з шести останніх ігор. При цьому Жирона перемогла Реал (4:2), а також здобула нічию проти Барселони (0:0).

Для продовження боротьби за єврозону команді Віктора Циганкова треба було перемагати прямого конкурента, який відставав на три бали. Українець вже за традицією опинився у стартовому складі і приніс користь Жироні.

У Циганкова майже асист

Господарі мали суттєву перевагу у першому таймі та змогли забити прямо перед перервою. Циганков подав зі штрафного, захисник Мальорки невдало прийняв м'яч. Той відскочив до центрбека Бернарду, який впритул розстріляв ворота суперника.

Попри лідерство в рахунку після перерви Жирона продовжила домінувати на полі. Каталонці були близькі до другого голу, а врешті-решт пропустили. Захисник Буено притримав гравця Мальорки у своєму майданчику, що дало привід арбітру поставити пенальті.

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Каталонці ледь не обрізаються

Його реалізував Мурікі. Це був лише другий удар гостей у ствір за матч. Часу на виривання перемоги у Жирони було обмаль, але вже в наступній атаці каталонці повернули собі перевагу.

Головний бомбардир команди Кастельянос відгукнувся на подачу Мартена та пробив головою Райковича. Це дозволило Жироні вирвати три очки. Циганков же був замінений на 90 хвилині.

Відеоогляд матчу Жирона – Мальорка:

Жирона у єврокубковій зоні

Тріумф виводить каталонську команду на сьоме місце. Воно, скоріш за все, дасть путівку в Лігу конференцій,якщо Осасуна не виграє фінал Кубка Іспанії у Реала. Жирона має стільки ж балів, як і Атлетік з Більбао, але баски провели на гру менше.

Ввечері їм ще належить битися з Бетісом. Турнірне становище Ла Ліги на даний момент наступне: