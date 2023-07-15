Клуб Цыганкова просит денег у владельцев Манчестер Сити ради трансфера звезды сборной Украины

Жирона намерена усилить нападение этим летом. Каталонцы положили глаз на Артема Довбика, но из-за сложной схемы перехода клуба нужны дополнительные средства.

Прошлый сезон получился очень успешным для Артема Довбика. Нападающий Днепра-1 с 24-мя голами стал лучшим бомбардиром УПЛ. а его команда заняла второе место.

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Неудивительно, что этим летом Артём вызвал интерес у команд из Европы. Испанский журналист Нил Сола уверяет, что местная Жирона всерьез заинтересована в переходе Довбика.

Усиление под Цыганкова

Зимой каталонцы уже приобрели одного украинца Виктора Цыганкова, который ярко вписался в основу. На счету экс-футболиста Динамо три гола и шесть ассистов в 19 матчах.

Этим летом Жирона почти договорилась о продаже у Лацио главного бомбардира команды Тати Кастельяноса. Именно ему взамен. а также в пару к Цыганкову, клуб хочет приобрести Довбика.

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Впрочем, проблемой для каталонцев может стать цена, которую Днепр-1 хочет получить за своего лидера. В СМИ называли сумму в 20 миллионов евро. При этом днепряне еще и не всю сумму должны получить.

Трудная схема через команду из Дании

При переходе из Мидтьюлланда в 2020-м датский клуб прописал в контракте обязательство выплатить ему 50% от последующей продажи Довбика. Таким образом, в случае согласования выше указанной суммы с Жироной Днепр-1 получит по Артему 10 миллионов.

Тем не менее, Жирона всерьез настроена на подписание 26-летнего игрока. Испанский журналист утверждает, что клуб обратился в City Football Group за финансовой помощью для оформления трансфера.

В эту группу входит не только Жирона, но и более десятка клубов, среди которых Манчестер Сити. Напомним, что этим летом Довбик продлил контракт с Днепром-1, который теперь будет действовать до лета 2025 года.

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За три сезона в днепровской команде Довбик забил 50 голов в 79 играх. Также в 2021-м Артем дебютировал за сборную Украины и все успел отличиться шесть раз в 14-ти встречах.