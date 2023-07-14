Трое отказываются от телепула

Уже 29 июля должен стартовать новый сезон УПЛ. В прошлом году большинство матчей турнира транслировал телеканал Setanta Sports, но на сезон 2023-2024 ситуация все еще не решена.

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В начале июня у ряда клубов чемпионата возникла идея по организации собственной ОТТ-платформы под названием "УПЛ-ТВ". Впрочем, сразу стало ясно, что не все клубы согласятся на передачу прав Премьер-лиге.

Теперь же прошла новая встреча представителей команд, обсуждавших вопросы телепула. На нем было озвучено новое предложение от Setanta Sports, но оно было актуальным в случае передачи прав от всех команд.

Проблема УПЛ-ТВ

Три клуба УПЛ отказываются от любых вариантов телепула. Речь о Динамо, Заре и Днепре-1, которые хотят транслировать свои игры на каналах компании "1+1 Media". Также против варианта из Setanta Sports и львовское Движение, которое является одним из инициаторов УПЛ-ТВ.

Впрочем, и эта идея сейчас находится под угрозой. На первый сезон УПЛ предлагала создать не собственную ОТТ-платформу, а канал на ютуб. Там трансляции должны быть бесплатными и только с сезона 2024-2025 планировался переход на платную основу.

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Не все согласны на УПЛ-ТВ

Но если по Динамо, Заре и Днепру-1 сразу был понят отказ от проекта, то теперь еще три команды отказываются отдать права в УПЛ. Это Верес, Полесье и Кривбасс. Эти команды готовы производить трансляции домашних матчей своими силами.

Также несколько клубов колеблются и дали только предварительное согласие. Представители клубов намерены провести новую встречу по этому вопросу в понедельник, 17 июля.

Напомним, что в прошлом сезоне чемпионом Украины стал донецкий Шахтер. Команда Игоря Йовичевича опередила Днепр-1 на пять очков.