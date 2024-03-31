Матчи за сборную вернули уверенность: Довбик снова забил за Жирону - видео

Безголевая серия Артема Довбика в Жироне продолжалась восемь матчей. "Проклятие" украинскому форварду удалось снять во время поединка с Бетисом.

В матче 30-го тура Ла Лиги Жирона принимала Бетис. В стартовом составе хозяев поля вышли Артем Довбик и Виктор Цыганков, пишет 24 Канал.

Читайте также Анонс финиша сезона в Ла Лиге: золото Лунина, трофей Довбыка, Жирона в ЛЧ и евронадежда Яремчука

Довбик вернул голевое чутье

В первом тайме форвард "жиронцев" имел несколько возможностей забить с игры. Однако мяч упорно обходил рамку ворот Бетиса.

Очередную возможность Артем получил на 36-й минуте. В штрафной площадке Бетиса арбитр с помощью ВАР усмотрел нарушение правил. К одиннадцатиметровой отметке подошел Довбик. Украинский бомбардир перехитрил голкипера, пробив в противоположный угол ворот.

Видео гола Довбыка