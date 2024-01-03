Во вторник, 2 января, в Ла Лиге состоялся матч с участием Валенсии, которая в левантийском дерби обыграла Вильярреал (3:1). Этот матч показывался на ресурсе Megogo, являющемся официальным транслятором чемпионата Испании в Украине.
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Комментирование во время войны
Комментатором игры был Павел Посохов, работавший дистанционно из Харькова. В начале встречи с ним чуть не случилось трагическое событие, о чем рассказал его коллега Сергей Лукьяненко.
Во время стартовых минут матча российские террористы нанесли удар по Харькову ракетой С-300, выпущенной из Белгорода. Прилет произошел в другом районе города от дома, где живет Посохов и откуда он вел трансляцию. Впрочем, взрыв был очень хорошо слышен..
Комментировать в Украине – это брать паузу во время матча не потому, что нужно перевести дух, а потому, что за окном взрывы ракет. Не мог понять или комментировать, или бежать к ребенку и вообще смотреть, все хорошо с другой стороной квартиры. К счастью, сын спокойно смотрел мультики и ничего не заметил. С квартирой все хорошо, а Паша еще и накомментировал Яремчуку на гол. Мораль в этой истории одна – донатьте нашим военным,
– написал у себя в телеграм-канале Сергей Лукьяненко.
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Отметим, что украинец Роман Яремчук вышел с первых минут Валенсии и уже на четвертой минуте открыл счет. Для нашего нападающего это дебютный мяч в чемпионате Испании.
Турнирное положение в Ла Лиге
- Роман отыграл 70 минут против Вильярреала
- на его счету два удара в створ: первый завершился голом, второй парировал кипер
- ресурс Whoscored оценил игру Яремчука в 8,2 балла, это второй показатель среди всех игроков матча
- победа позволила Валенсии подняться на девятую строчку
- команда Рубена Барахи всего на два балла отстает от еврокубковой зоны
- в свою очередь Вильярреал остался на 13 месте
- в этом сезоне Роман Яремчук сыграл за "летучих мышей" 15 матчей в чемпионате и Кубке, оформив два гола