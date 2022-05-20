Официальное наказание для россиян

МОК официально лишил олимпийских медалей сборные, в которых был обнаружен допинг у спортсменов, и назначил новых призеров. Новые результаты были согласованы на заседании исполнительного комитета МОК.

Варте уваги Зміни в історії біатлону: через російський допінг Макаряйнен втратить Кубок світу

Изменения в истории биатлона: из-за российского допинга Макаряйнен потеряет Кубок мира

Медалей лишили сборную России (Сочи-2014) и команду Великобритании (Токио-2020).

Женскую сборную России по биатлону лишили олимпийской награды из-за допинга Ольги Зайцевой. В 2017 году у россиянки и других представителей вражеской страны обнаружили запрещенные вещества в организме после повторной проверки проб по Олимпийским играм-2014.

Как следствие, вся эстафетная четверка России – вместе с Яной Романовой, Екатериной Шумиловой и Ольгой Вилухиной – потеряла "серебро" домашней Олимпиады. Тогда россиянки уступили в женской эстафете сборной Украины.

Серебряные медали перешли к сборной Норвегии, а на бронзовую строчку поднялась Чехия.

Также россиянам аннулировали выступ в смешанной эстафете, где они финишировали 4-ми. Благодаря этому решению сборная Украины улучшила свой результат, ведь теперь у украинцев 6-я позиция.

У сборной Великобритании также отобрали медаль

Еще одну серебряную награду "отобрали" у мужской сборной Великобритании по легкой атлетике. Команда стала второй в мужской эстафете 4х100 метров в Токио-2020, уступив Италию, однако позже у одного из бегунов – Чиджинду Уджи – обнаружили несколько запрещенных веществ как стероиды.

Соответственно, медаль потеряли и другие британцы: Жарнел Гьюз, Ричард Килти и Нетаниэл Митчелл-Блейк. Теперь серебряная награда Токио-2020 у сборной Канады, а "бронза" у Китая.

Как российский допинг влияет на мировой спорт

Допинг россиянки Зайцевой оказал влияние на определение обладательницы Хрустального глобуса в сезоне 2013/2014. Тогда первой в зачете была финская биатлонистка Кайса Макаряйнен. Однако, поскольку результаты представительницы России аннулировали, то общий рейтинг претерпел изменения.

Норвежка Тура Бергер стала победительницей в общем зачете сезона-2013/2014, она минимально уступала спортсменке из Финляндии. Норвежка опередила Кайсу на 5 очков.

Международный биатлонный союз решил не отбирать награду у Макаряйнен. Впервые в истории биатлона выбрали двух победительниц сезона.