30 сентября "Жилстрой-2" и "Восход" встретились на поле, чтобы решить, кто же одержит победу в финале Кубка Украины. Харьковчанки минимально обыграли соперниц и получили трофей.

Восход – Жилстрой-2 0:1

Голы: Малахова, 34

Обе команды вышли на поле невероятно мотивированными. Победа в этой встрече принесла бы одной из команд первый Кубок Украины в их истории. Команды должны были соревноваться не только между собой, но и с погодными условиями, сильный ветер вносил свои коррективы в игру девушек. Номинальные гости в атаках начали поединок, пишет 24 канал.

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Минимальный счет

Они раз за разом пытались выйти вперед в счете, но ни одна из атак не была реализована. Неплохо пробивала Калинина, но футболистки хозяев легко ликвидировали опасность у своих ворот.

Несколько штрафных выполняли гости – мяч все никак не летел в ворота соперника. На 34-й минуте Кравчук боковыми ножницами нанесла удар в ворота соперника, но мяч пролетел значительно выше ворот.

Сразу в следующей атаке "Жилстрой-2" таки удалось выйти вперед в финальной игре. Калинина получила мяч на границе штрафной и отдал передачу прямо на голову Малаховой, Яне оставалось только точно пробить в пустые ворота – 0:1.

В компенсированные арбитром минуты к первому тайму жарко было у ворот "Восхода". Хорошая передача в штрафную почти завершилась еще одним голом в ворота хозяев. Но мяч пролетел мимо всех футболисток. Свисток судьи на перерыв зафиксировал минимальную победу гостей – 0:1.

Полное доминирование харьковчанок

После перерыва команды значительно активнее начали игру. Андрухив обыграла защитницу и пробила прямо в центр ворот – голкиперка легко забрала мяч в руки.

Опасно с углового сделала передачу Левицкая, но голкиперка Самсон выпрыгнула выше всех и забрала мяч в свои руки. Арбитр зафиксировала еще и нарушение правил в атаке.

Вторая 45-минутка была по сценарию первого тайма. Футболистки "Жилстрой-2" строили позиционные атаки, но игроки "Восхода" играли очень дисциплинированно.

Можно отметить, что матч запомнится любителям женского футбола большим количеством борьбы. Неплохой угловой был в исполнении гостей, но удар игрока "Жилстрой-2" не удался.

В середине второго тайма наставники обеих команд решили несколько освежить игру новыми футболистками. "Жилстрой-2" продолжал контролировать игру, как и "Восход" дальше дисциплинированно действовал в обороне.

На 86-й минуте "Восход" заработал хороший штрафной удар, но не сумел удачно его реализовать. В конце поединка Титова оставила в дураках нескольких соперниц, но удар оказался легким для голкипера.

В добавленное арбитром время опасный штрафной был в исполнении "Жилстрой-2". К мячу уверенно подошла Титова, которая в элегантном стиле нанесла удар по воротам – перекладина.

Итоговый счет встречи – 0:1. "Жилстрой-2" – обладатель Кубка Украины среди женщин.

Восход – Жилстрой-2: полный матч