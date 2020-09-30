30 вересня "Житлобуд-2" та "Восход" зустрілись на полі, щоб вирішити, хто ж здобуде перемогу у фіналі Кубка України. Харків'янки мінімально обіграли суперниць та здобули трофей.

Восход – Житлобуд-2 0:1

Голи: Малахова, 34

Обидві команди вийшли на поле неймовірно вмотивованими. Перемога у цій зустрічі принесла б одній із команд перший Кубок України у їх історії. Команди повинні були змагатись не лише між собою, а й з погодними умовами, сильний вітер вносив свої корективи у гру дівчат. Номінальні гості у атаках розпочали поєдинок, пише 24 канал.

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Мінімальний рахунок

Вони раз по раз намагались вийти вперед у рахунку, але жодна з атак не була реалізована. Непогано пробивала Калініна, але футболістки господарів легко ліквідували небезпеку біля своїх воріт.

Декілька штрафних виконували гості – м'яч все ніяк не летів у ворота суперника. На 34-й хвилині Кравчук боковими ножицями завдала удару у ворота суперника, але м'яч пролетів значно вище воріт.

Одразу у наступній атаці "Житлобуду-2" таки вдалось вийти вперед у фінальній грі. Калініна отримала м'яч на межі штрафного та віддала передачу прямо на голову Малахової, Яні залишалось лише влучно пробити у пусті ворота – 0:1.

У компенсовані арбітром хвилини до першого тайму спекотно було біля воріт "Восхода". Хороша передача у штрафний майданчик мало не завершилась ще одним голом у ворота господарів. Але м'яч пролетів повз усіх футболісток. Свисток судді на перерву зафіксував мінімальну перемогу гостей – 0:1.

Повне домінування харків'янок

По перерві команди значно активніше розпочали гру. Андрухів обіграла захисницю та пробила прямо у центр воріт – голкіперка легко забрала м'яч до рук.

Небезпечно з кутового зробила передачу Левицька, але голкіперка Самсон вистрибнула вище за всіх та забрала м'яч у свої руки. Арбітриня зафіксувала ще й порушення правил у атаці.

Друга 45-хвилинка була за сценарієм першого тайму. Футболістки "Житлобуд-2" будували позиційні атаки, але гравчині "Восхода" грали дуже дисципліновано.

Можна відзначити, що матч запам'ятається любителям жіночого футболу великою кількістю боротьби. Непоганий кутовий був у виконанні гостей, але удар у гравчині "Житлобуду-2" не вдався.

У середині другого тайму наставники обох команд вирішили дещо освіжити гру новими футболістками. "Житлобуд-2" продовжував контролювати гру, як і "Восход" далі дисципліновано діяв в обороні.

На 86-й хвилині "Восход" заробив хороший штрафний удар, але не зумів вдало його реалізувати. Наприкінці поєдинку Титова пошила у дурні декількох суперниць, але удар виявився легким для голкіперки.

У доданий арбітринею час небезпечний штрафний був у виконанні "Житлобуду-2". До м'яча впевнено підійшла Титова, яка в елегантному стилі завдала удару по воротах – поперечина.

Підсумковий рахунок зустрічі – 0:1. "Житлобуд-2" – володар Кубка України серед жінок.

Восход – Житлобуд-2 повний матч