13 вересня у 3 турі харківський "Житлобуд-2" зустрічався із дебютантками Вищої ліги львівськими "Карпатами". Харківські дівчата показали клас та впевнено перемогли гостей.

Житлобуд-2 – Карпати 7:0

Голи: Малахова, 13, Хайруліна, 21, 36, 74, Титова, 68, 86, Котяш, 90

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На класі

Активніше поєдинок розпочали господарки матчу, пише 24 канал. На 6-й хвилині було справді гаряче біля воріт гостей. Чудову подачу з флангу завершувала Калініна, але м’яч пролетів повз стійку воріт.

"Житлобуд-2" використовував високий пресинг, який змушував молодих "карпатівок" робити помилки. Знову активна Калініна завдала удару, м’яч після рикошету від футболістки "Карпат" потрапив у поперечину. "Левиці" організовано грали в обороні та ліквідовували небезпечні атаки від господарок.

Ґудзик здійснила неймовірний сейв після удару від Хайруліної та перевела м’яч на кутовий, який згодом став результативним для "Житлобуд-2".

На 13-й хвилині харківський клуб таки вийшов вперед у рахунку. Малахова виявилась найспритнішою після подачі з кутового, випередила суперницю та прошила сітку воріт – 1:0.

Футболістки "Карпат" намагались створювати атаки, але господарки дисципліновано грали в обороні та не дали суперницям створити небезпечних атак.

На 21-й хвилині харків’янки збільшили рахунок. Малахова вдало пройшла з флангу у штрафний та віддала передачу у воротарський майданчик, де вже була Хайруліна – 2:0.

На 36-й хвилині Хайруліна вирішила пробити з дальньої дистанції та не прогадала. Ксенія завдала удару з розвороту та не залишила шансів голкіперці "Карпат" – 3:0.

За дві хвилини рахунок міг стати ще більшим, футбольна фортуна була знову не на стороні Калініної – поперечина.

Більше голів у першій 45-хвилинці команди не забивали.

Тайм диво-голів

По перерві команди зробили декілька змін у своїх складах. "Житлобуд-2" далі продовжував більше атакувати, ніж їх суперник, але "карпатівки" раз по раз ліквідовували небезпеку біля власних воріт.

Дівчата зі Львова не вибивали м’яч трохи далі від воріт, а намагались віддати точну передачу на найближчу партнерку по команді. Котяш майстерно на фланзі обіграла суперницю та подала на Кравчук, яка впритул пробила у володіння Ґудзик, але голкіперка "Карпат" показала дивовижну реакцію та зруйнувала плани нападниці.

На 68-й хвилині поперечка втретє врятувала львівський клуб від пропущеного голу. Вже через дві хвилини Титова отримала м’яч та завдала гарматного удару з-за меж штрафного майданчика, воротарка суперниць була безсила перед таким ударом Юлії – 4:0. Це перший результативний удар досвідченої гравчині "Житлобуд-2" після повернення у футбол.

Після пропущеного голу класну атаку провели "Карпати", але арбітр зафіксував положення поза грою. Хайруліна на 74-й хвилині оформила хет-трик, "9" номер "Житлобуд-2" скористалась помилкою захисниці та пробила повз голкіперку – 5:0.

Чайка подала з штрафного у штрафний майданчик, де Крищишин вдалось завдати удар головою, але м’яч пролетів у декількох метрах від воріт.

Тріль віддала хорошу передачу на Котяш, яка завдала потужного удару – м’яч пролетів вище воріт.

Футболістки "Карпат" розпочали грати розкутіше, що призвело до небезпеки біля воріт господарок. Матвіїшин сильно приклала до м’яч, але він пролетів трохи вище над поперечкою.

На 86-й хвилині Титова оформила дубль. Вона майстерно обіграла захисницю та з лінії штрафного закинула "за комірець" воротарці гостей – 6:0.

На 90-й хвилині Котяш забила останній гол у зустрічі – 7:0.

Підсумковий рахунок зустрічі – 7:0 на користь досвідчених харків’янок.

Після перемоги "Житлобуд-2" повернув собі перше місце у турнірній таблиці, обидві харківські команди мають однакову кількість очок, але у "Житлобуда-2" краща різниця забитих та пропущених голів.

"Карпати" ж поки що залишились на 5 сходинці. Попри поразку від лідера ще доволі рано робити якісь висновки у грі львів'янок, які вже здобули першу перемогу у Вищій лізі у минулому матчі проти "Пантер" (1:0).

Житлобуд-2 – Карпати повний матч