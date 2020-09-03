"Челси" подписал самый дорогой контракт в истории футбола с одной из лучших футболисток мира
Лондонский "Челси" решил серьезно усилить свою женскую команду. Контракт с клубом официально подписала лучший игрок 2018 года Пернилла Хардер.
Контракт с футболисткой заключен на 3 года, но к расположению лондонцев она присоединится через год. Сейчас в Хардер еще есть действующее соглашение с немецким "Вольфсбургом" на один год. О трансфере сообщил официальный сайт клуба.
Читайте также: Голкипер Андрей Лунин официально остается в "Реале"
Сенсационный трансфер
По информации ВВС Sport, трансфер "Челси" обошелся в немалую сумму денег. Лондонцам пришлось выложить за забивную нападающую более 250 тысяч фунтов стерлингов, что составляет чуть более 280 тысяч евро.
Этот переход стал одним из самых дорогих трансферов в истории женского футбола, учитывая, что рекорд по этому показателю точно определить очень сложно, ведь детали значительного количества контрактов не раскрываются.
Футболистка будет выступать под 23 номером.
Что известно о Пернилле Хардер
Хардер успела поиграть в Швеции и Дании. В 2016 году стала лучшим игроком года в шведском чемпионате. Тот сезон стал очень удачным для Хардер, она стала также лучшей бомбардиркой чемпионата и с 23 голами помогла "Линчепингу" завоевать титул.
Лучший период карьеры провела в Германии, выступая за "Вольфсбург" с 2017 года. Она – лучшая бомбардирка последнего розыгрыша женской Бундеслиги, которая отметилась 27 голами в 21 матче.
Помогла клубу выиграть четыре чемпионства Бундеслиги и четыре Кубка Германии. В 2018 году УЕФА признал датчанку лучшим игроком года. Дважды сыграла в финалах Лиги чемпионов (оба "волчицы" проиграли "Лиону"). Именно Хардер команда отдала капитанскую повязку.
Играла за различные возрастные категории сборной Дании, а с 2009 года уже вызывалась в главную команду страны. Успела сыграть уже более 118 матчей и огорчить голкиперок соперниц 61 результативным ударом.