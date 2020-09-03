Лондонский "Челси" решил серьезно усилить свою женскую команду. Контракт с клубом официально подписала лучший игрок 2018 года Пернилла Хардер.

Контракт с футболисткой заключен на 3 года, но к расположению лондонцев она присоединится через год. Сейчас в Хардер еще есть действующее соглашение с немецким "Вольфсбургом" на один год. О трансфере сообщил официальный сайт клуба.

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Сенсационный трансфер

По информации ВВС Sport, трансфер "Челси" обошелся в немалую сумму денег. Лондонцам пришлось выложить за забивную нападающую более 250 тысяч фунтов стерлингов, что составляет чуть более 280 тысяч евро.

Этот переход стал одним из самых дорогих трансферов в истории женского футбола, учитывая, что рекорд по этому показателю точно определить очень сложно, ведь детали значительного количества контрактов не раскрываются.

Футболистка будет выступать под 23 номером.

'Extremely happy, extremely excited to get started, to finally be here and be a Chelsea player.'



Watch @PernilleMHarder's first interview as a Blue on our Instagram page now! #PlayHarder — Chelsea FC Women (@ChelseaFCW) September 1, 2020

Что известно о Пернилле Хардер

Хардер успела поиграть в Швеции и Дании. В 2016 году стала лучшим игроком года в шведском чемпионате. Тот сезон стал очень удачным для Хардер, она стала также лучшей бомбардиркой чемпионата и с 23 голами помогла "Линчепингу" завоевать титул.

Лучший период карьеры провела в Германии, выступая за "Вольфсбург" с 2017 года. Она – лучшая бомбардирка последнего розыгрыша женской Бундеслиги, которая отметилась 27 голами в 21 матче.

Помогла клубу выиграть четыре чемпионства Бундеслиги и четыре Кубка Германии. В 2018 году УЕФА признал датчанку лучшим игроком года. Дважды сыграла в финалах Лиги чемпионов (оба "волчицы" проиграли "Лиону"). Именно Хардер команда отдала капитанскую повязку.

Играла за различные возрастные категории сборной Дании, а с 2009 года уже вызывалась в главную команду страны. Успела сыграть уже более 118 матчей и огорчить голкиперок соперниц 61 результативным ударом.