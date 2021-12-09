Жилстрой-1 – ПСЖ 0:6

Голы: Витема, 15, Бахманн, 21, 40, Балтимор, 37, Фазер, 44, Илестедт, 54

Харьковской команде противостоял один из лучших клубов мира – ПСЖ. Команда единолично лидирует в группе В, гарантировав выход в плей-офф Лиги чемпионов еще до матча в Харькове.

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Уже на 15-й минуте голкипер Жилстрой-1 впервые вынимала мяч из сетки ворот после удара головой от Витемы. Отметим, что автор взятия ворот считается одной из самых талантливых футболисток в составе ПСЖ.

Уже через шесть минут парижанки удвоили преимущество на табло. Бахманн завершила контратаку команды после обрезки защиты хозяек. ПСЖ повел в счете 0:2.

Балтимор на 37-й минуте довела счет до разгромного 0:3. Снова футболистки сыграли на перехвате, а Балтимор уверенно реализовала выход один на один с голкипером.

В конце первого тайма мяч еще дважды побывал в сетке ворот харьковского клуба. Голами отличились Бахманн и Фазер. Для первой это взятие ворот стало уже вторым в матче.

ПСЖ ушел на перерыв с космическим преимуществом на табло – 0:5. Украинки провалили первую 45-минутку.

Обнадеживающий второй тайм

Что не скажешь о втором тайме. Украинки смело могут добавить его в актив. Лишь однажды голкипер Жилстроя-1 вынимала мяч из сетки ворот. Случилось это на 54-й минуте, когда Илестедт головой пробила уже в пустые владения соперниц.

Были шансы у харьковчанок отыграть хотя бы один гол, но не удалось. ПСЖ убедительно победил соперника со счётом 0:6.

ПСЖ с максимальными 15 очками продолжает лидировать в группе В. Жилстрой-1 занимает 3 место, имея в своем активе 4 пункта. До третьего Реала отставание в 5 баллов.

В последнем шестом туре харьковчанки сыграют на выезде против мадридского Реала (16 декабря).

Жилстрой-1 – ПСЖ: видеообзор матча