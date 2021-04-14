УЕФА дисквалифицировал на 10 матчей защитника Ондржея Куделу. 34-летнего центрбека признали виновным в том, что он в матче 1/8 финала Лиги Европы оскорбил Камара на расистской почве, назвав его "обезьяной".
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В то же время Камара получил дисквалификацию на три игры за то, что ударил Куделу по лицу.
Дисквалификация распространяется не только на матчи Славии, но и на все игры под эгидой УЕФА. Это означает, что Кудела пропустит не только оставшиеся матчи плей-офф ЛЕ, но и будущий чемпионат Европы-2020.