Фотографию полузащитника "Шахтера" и сборной Украины Виктора Коваленко используют в различных медиаресурсах Беларуси в контексте протестов, которые проходят в стране.

Украинский футболиста представили как студента МТФ Артема Горина, который умер от пулевого ранения во время митинга, сообщает Tribuna.com.

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"Стало известно, что от пулевого ранения скончался студент 3-го курса факультета МТФ, Горин Артем. Его ранили на мирной ходе возле площади Якуба Колоса. Ждем официальной информации", – говорится в сообщении, к которому прилагалось фото Коваленко.

На данный момент Министерство здравоохранения Беларуси сообщает о недостоверности информации о смерти человека с такими данными.

Что происходит в Беларуси?

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Лукашенко объявили победителем с 80,1% голосов избирателей. Страну после этого мгновенно охватили масштабные акции протеста, жестоко подавляемые силовиками.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская дала Александру Лукашенко время до 25 октября, чтобы мирно уйти с должности. Конечно, этого не произошло, поэтому в понедельник, 26 октября, в Беларуси началась общенациональная забастовка.