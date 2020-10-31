Фотографію півзахисника "Шахтаря" та збірної України Віктора Коваленко використовують в різних медіаресурсах Білорусі в контексті протестів, які проходять у країні.

Українського футболіста представили як студента МТФ Артема Горіна, який помер від кульового поранення під час мітингу, повідомляє Tribuna.com.

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"Стало відомо, що від кульового поранення помер студент 3-го курсу факультету МТФ, Горін Артем. Його поранили на мирній ході біля площі Якуба Колоса. Чекаємо офіційної інформації", – йдеться у повідомленні, до якого додавалося фото Коваленко.

На даний момент Міністерство охорони здоров'я Білорусі повідомляє про недостовірність інформації про смерть людини з такими даними.

Що відбувається у Білорусі?

9 серпня у Білорусі відбулися президентські вибори. Лукашенка оголосили переможцем з 80,1% голосів виборців. Країну після цього миттєво охопили масштабні акції протесту, жорстоко придушувані силовиками.

Лідерка опозиції Світлана Тихановська дала Олександру Лукашенкові час до 25 жовтня, аби мирно піти з посади. Звісно, цього не сталося, тож у понеділок, 26 жовтня, у Білорусі почався загальнонаціональний страйк.