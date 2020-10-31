Белорусский волейболист Артур Удрис, который ранее отказался выступать за сборную, рассказал, что не будет выступать под красно-зеленым флагом.

Сейчас спортсмен играет в чемпионате Польши. Слова Удриса цитирует mediazona.by.

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Я под красно-зеленым флагом точно стоять больше не буду. Я не был о нем негативного мнения, пока этот флаг не начал ассоциироваться с лукашенковскими митингами. Этот флаг ассоциируется у меня с этой кровью, с этой несправедливостью, с этим режимом. Я под ним точно стоять больше не буду,

– сказал Удрис.

Справка! Удрис подписал открытое письмо с требованиями к власти признать президентские выборы в Беларуси в 2020 году недействительными, отпустить всех политзаключенных, найти и наказать виновных в избиении граждан, задержанных во время мирных демонстраций.

Что происходит в Беларуси?

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Лукашенко объявили победителем с 80,1% голосов избирателей. Страну после этого мгновенно охватили масштабные акции протеста, жестоко подавляемые силовиками.

Лидер оппозиции Светлана Тихановская дала Александру Лукашенко время до 25 октября, чтобы мирно уйти с должности. Конечно, этого не произошло, поэтому в понедельник, 26 октября, в Беларуси началась общенациональная забастовка.