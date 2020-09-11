У двух игроков баскетбольного клуба "Харьковские Соколы" выявлен коронавирус. Команду и административный штат отправили на самоизоляцию.

Об этом сообщается на странице клуба в соцсетях.

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Харьковчане не примут участие в Мемориале Гаврилова в Запорожье, куда ранее были заявлены. Анализ был сдан еще в Харькове перед отправкой на предсезонный турнир.

Хотя заразились всего два игрока, другие баскетболисты вместе с тренерским штабом также отправятся на самоизоляцию. Через несколько дней команду снова протестируют на коронавирус.

Таким образом на Мемориале Гаврилова сыграют всего лишь три команды: МБК "Николаев", "Прометей" и "Запорожье".

Сезон "Харьковских Соколов"

В прошлом сезоне Суперлиги харьковчане получили лишь 4 победы в 26 матчах и финишировали на последнем месте. Чемпионат Украины 2020/21 стартует 10 октября.