Жертвою COVID-19 став ще один український клуб: команда знялася з турніру
У двох гравців баскетбольного клубу "Харківські Соколи" виявлено коронавірус. Команду і адміністративний штат відправили на самоізоляцію.
Про це повідомляється на сторінці клубу у соцмережах.
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Харків'яни не візьмуть участь на Меморіалі Гаврилова в Запоріжжі, куди раніше були заявлені. Аналіз був зданий ще в Харкові перед відправленням на передсезонний турнір.
Хоча заразилися всього два гравці, інші баскетболісти разом з тренерським штабом також відправляться на самоізоляцію. Через кілька днів команду знову протестують на коронавірус.
Таким чином на Меморіалі Гаврилова зіграють всього лише три команди: МБК "Миколаїв", "Прометей" і "Запоріжжя".
Сезон "Харківських Соколів"
У минулому сезоні Суперліги харків'яни здобули лише 4 перемоги в 26 матчах і фінішували на останньому місці. Чемпіонат України 2020/21 стартує 10 жовтня.