Скандального игрока Динамо отстранили от игр за сборную: он является ее топ-бомбардиром в истории

Одиозный Жерсон Родригес никак не может заиграть на приличном уровне после переезда в Киев. Более того, непростой характер игрока привел и к его отстранению от национальной команды.

Игрок киевского Динамо Жерсон Родригес продолжает попадать в скандальные ситуации. Футболист уже три года не играет в Украине, но его карьера все равно близка к краху.

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Не хотят видеть в сборной

Из-за непростого характера Родригеса выгоняли из разных клубов, куда Динамо отдавало его в аренду. Теперь же настал черед сборной Люксембурга наказать скандалиста.

Главный тренер команды Люк Хольц решил отстранить Жерсона от сентябрьских матчей Лиги наций. Напомним, что Люксембург выступает в дивизионе С в группе с Северной Ирландией, Беларусью и Болгарией.

Не хочу скрывать, что физическое состояние игрока меня беспокоит. Если он хочет продолжать играть на профессиональном уровне, пусть что-то с этим делает. Это не пренебрежение, это чисто дисциплинарное решение. Причины останутся внутренними. Я хотел послать сигнал Жерсону. Для него это также полезно. О возвращении в сборную говорить еще рано,

– заявил Хольц.

Скандальная карьера

Напомним, что в Динамо люксембуржец пришел в 2019 году. За это время вингер провел 53 матча за "бело-синих", оформив девять голов. Впрочем, из-за серьезных проблем с дисциплиной Родригес не смог надолго задержаться в Киеве.

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Игрока обвиняли в постоянных опозданиях и любви к ночной клубной жизни. В итоге Динамо отдавало вингера в аренду в Анкарагюджю, Труа, Эюпспора, Аль-Вехди, Сивасспора и Слована. Ныне 29-летний Жерсон играет за китайский Гуанси Халиао на правах аренды.

Контракт с Динамо завершается летом 2025 года. В составе же своей национальной команды футболист забил уже 21 мяч в 64-х играх. Родригес является лучшим бомбардиром в истории сборной Люксембурга, за которую выступает с 2017 года.