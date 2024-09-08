У Владислава Кабаева, вингера Динамо Киев, родилась вторая дочь. Сам игрок недавно дебютировал за сборную Украины.

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Пополнение в семье Кабаева

У футболиста киевского Динамо Владислава Кабаева и его жены Томы родилась дочь. Супруги еще не сообщали о рождении ребенка, но "бело-синие" уже успели поздравить игрока.

Отметим, что в семье футболиста уже есть дочь. Владислав и Тома уже воспитывают 3-летнюю Софию.

Владислав Кабаев во второй раз стал отцом / Сообщение из инстаграма Динамо Киев

Напомним, вчера, 7 сентября, Владислав Кабаев дебютировал в составе сборной Украины в Лиге наций против Албании. На поле 29-летний вингер провел 72-е минуты, после чего сменил Александр Пихальнок.

К сожалению, "сине-желтые" уступили балканцам со счетом 1:2. Следующий матч украинские "львы" сыграют 10 сентября против Чехии в Праге. Дата начала игры – 21:45 по киевскому времени.