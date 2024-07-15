Киевское Динамо продолжает работать на трансферном рынке в межсезонье. Команда Александра Шовковского не только подписывает новичков вроде Пихаленка и Рубчинского, но и прощается с ненужными исполнителями.

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Китайский путь Родригеса

Одним из таких стал игрок сборной Люксембурга Жерсон Родригес. Вингер имеет контракт с Динамо до лета 2025 года, однако ни одна из сторон не намеревалась сотрудничать. В конце концов киевляне нашли вариант для аренды Жерсона.

Официальный сайт Динамо сообщил, что Родригес отправится играть в Китай. Одиозного вингера арендовал клуб Гуанси Халиао. Команда выступает во втором по уровню дивизионе чемпионата Китая.

После 17-ти туров Гуанси идет четвертым, в четырех баллах позади зоны повышения в классе. Срок аренды рассчитан до конца 2024 года, а у китайцев будет право первоочередного выкупа футболиста.

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Напомним, что Жерсон присоединился к Динамо в 2019 году за 2 миллиона евро. Впрочем неплохую игру люксембуржец показывал лишь эпизодически. В 53 матчах вингер отметился девятью голами и четырьмя ассистами.

Родригеса часто обвиняли в нарушении дисциплины и ненадлежащем отношении к тренировкам. Последние полгода игрок провел в словацком Словане, но оттуда Жерсона выгнали после того, как он не вернулся с матчей сборной.

Более того, во время выступлений в Словакии Родригеса обвинили в домашнем насилии и нападении на девушку. Жерсону выписали 18 месяцев ареста условно.