Матч между Динамо и Партизаном, который состоится 23 июля в Люблине, рассудит немецкий арбитр Кристиан Дингерт. Боковые арбитры Кристиан Дитц и Николай Киммайер, а четвертым арбитром назначили Флориана Бадштюбнера.

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Кто такой Дингерт

За свою карьеру немец в еврокубках отсудил 15 матчей, где показал 85 желтых и 10 красных карточек. Также арбитр назначил 8 пенальти. Это первый матч для Дингерта с участием украинских команд.

К слову. На матче Боснии и Герцоговины против Украины, в рамках плей-офф отбора к Евро-2024, Кристиан Дингерт работал ассистентом арбитра VAR.

Второй матч между Динамо и Партизаном запланирован на 31 июля. Из-за санкций УЕФА поединок в Сербии состоится без зрителей. Время начала первого и второго матчей в 21:00 по киевскому времени.

В случае победы потенциальные соперники киевлян – Рейнджерс, Славия Прага, Ред Булл Зальцбург и Лилль. Если коллектив Александра Шовковского проиграет, то он окажется в третьем квалификационном раунде Лиги Европы.