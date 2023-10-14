Не попал по пустым воротам: эпический промах скандального динамовца - видео

Жерсон Родригес продолжает привлекать внимание благодаря скандальным поступкам и яркой игре. В матче сборных Исландии и Люксембурга вингер стал одним из героев встречи.

В пятницу, 13 октября, сборная Люксембурга играла на выезде против Исландии в рамках отборочного матча Евро-2024. После первого тайма команда динамовца Жерсона Родригеса уступала со счетом 0:1, пишет 24 Канал.

Читайте также Волевые победы, которые привели к мечте: сборная досрочно вышла на Евро-2024

Роковая оплошность Жерсона

На вторую 45-минутку тренер Люксембурга выпустил Жерсона Родригеса, в нынешнем сезоне на правах аренды защищающего цвета турецкого Сивасспор.

Практически своим первым касанием мяча вингер сравнял счет в матче, сделав счет 1:1. Более того, Родригес мог принести победу сборной Люксембурга, если бы реализовал свой момент в компенсированное время.

Динамовец выиграл силовую борьбу у далеко вышедшего из ворот голкипера Исландии и запустил парашют по пустым воротам. К сожалению для Родригеса, мяч пролетел рядом со стойкой.

Видео промаха Родригеса

Отметим, что Жерсон Родригес сыграл за сборную Люксембурга 55 матчей, забив 17 голов. В настоящее время динамовец возглавляет список лучших бомбардиров "красных львов" за всю историю команды.

Видеообзор матча Исландия – Люксембург