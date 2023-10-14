У п'ятницю, 13 жовтня, збірна Люксембургу грала на виїзді проти Ісландії в рамках матчу відбору Євро-2024. Після першого тайму команда динамівця Жерсона Родрігеса поступалася з рахунком 0:1, пише 24 Канал.

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Фатальний промах Жерсона

На другу 45-хвилинку тренер Люксембурга випустив Жерсона Родрігеса, який в нинішньому сезоні на правах оренди захищає кольори турецького Сівасспор.

Практично своїм першим дотиком до м'яча вінгер зрівняв рахунок в матчі, зробивши рахунок 1:1. Ба більше, Родрігес міг принести перемогу збірній Люксембургу, якби реалізував свій момент у компенсований час.

Динамівець виграв силову боротьбу у голкіпера Ісландії, який далеко вийшов з воріт, та запустив парашут по пустим воротам. На жаль для Родрігеса, м'яч пролетів поруч зі стійкою.

Відео промаху Родрігеса

Зазначимо, що Жерсон Родрігес зіграв за збірну Люксембургу 55 матчів, у яких забив 17 голів. Наразі динамівець очолює список найкращих бомбардирів "червоних левів" за всю історію команди.

Відеоогляд матчу Ісландія – Люксембург

Варте уваги. З турнірним становищем усіх збірних команд у відборі Євро-2024 можна ознайомитися в матеріалі 24 Каналу.