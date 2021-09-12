Жерсон Родригес эффектно забил гол в дебютном матче в чемпионате Франции: видео

12 сентября 2021 , 20:04
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Источник:

24 канал

Футболист Динамо Жерсон Родригес отметился первым голом после перехода во французский клуб Труа. Жерсон забил дебютный гол за Труа в чемпионате Франции.

Результативный дебют Жерсона

Арендованный у Динамо Жерсон Родригес отметился голом в матче 5 тура французской Лиги 1. Труа Жерсона 12 сентября на выезде сыграл против Меца.

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26-летний футболист сборной Люксембурга открыл счет в матче на 50 минуте. Родригес в штрафной откликнулся на передачу Хавьера Шавалерина и ударом в касание огорчил голкипера Меца.

Родригес в матче против Меца дебютировал за Труа. Футболист Динамо провел на поле 66 минут. Труа одержал победу со счетом 2:0. Благодаря победе команда Жерсона покинула зону вылета.

Мец – Труа видеообзор матч

Родригес перешел из Динамо в Труа

  • Труа арендовал Родригеса у Динамо в конце лета. Арендное соглашение рассчитано на один сезон.
  • Но, по данным СМИ, французский клуб обязан выкупить контракт футболиста у Динамо примерно за 4 миллиона евро.
  • Также Труа якобы заплатит киевлянам 1 миллион евро за аренду игрока.
Автор: Михайло Гема