Динамо заработает до 5 миллионов евро

Французский Труа арендовал Родригеса у Динамо на один сезон. Оказывается, что Динамо отправило Жерсона в платную аренду.

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Ведущий "ТаТоТаке" Михаил Спиваковский сообщил, что Труа заплатит Динамо за аренду Родригеса 1 миллион евро.

Также он заявил, что Динамо заработает до 4 миллионов евро, ведь французы обязаны выкупить контракт Жерсона.

Динамо также оставило за собой право не продавать Родригеса.

Спиваковский сообщил, что Родригес мог перейти в итальянскую Салернитану. Однако игрока сборной Люксембурга не устроили финансовые детали сделки.

Тогда президент Динамо Игорь Суркис якобы вышел на Труа и предложил французам трансфер Жерсона.