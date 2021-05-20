По информации источника, донецкий клуб предложил за трансфер Локателли 35 миллионов евро.
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Самому игроку "горняки" предлагают 5-летний контракт с зарплатой 3 миллиона евро в год.
Также за Локателли следит Ювентус, который в марте предлагал за итальянца 20 миллионов евро и зарплату в 2,5 миллиона евро в год.
Что известно о Локателли
- Локателли является воспитанником футбольных академий Аталанты и Милана, за который он дебютировал в 2016 году.
- В 2018 году Мануэль на правах аренды перешел в Сассуоло, с которым впоследствии подписал полноценный контракт. На счету Локателли девять матчей и один гол за сборную Италии.
- В 33 матчах нынешнего сезона полузащитник записал на свой счет четыре гола и отдал три голевых.