Увидим ли Эль-Классико Реал – Барселона: результаты жеребьевки полуфинала Кубка Короля

Состоялась жеребьевка полуфинала Кубка Испании по футболу. Определились полуфинальные пары, которые поборются за трофей.

К сожалению, поклонники испанского футбола не увидят в финале Эль-Классико. Жребий уже свел Реал и Барселону в полуфинале Кубка Короля.

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Эль-Классико в финале не будет

Во втором полуфинальном матче Осасуна встретится с Атлетиком Бильбао.

Отметим, что в полуфинале очные противостояния будут состоять из двух матчей. Первые поединки состоятся 7 – 9 февраля, а ответные матчи – 1-го и 3-го марта.



Полуфинальные пары Кубка Испании / Фото из твиттера Барселоны

Как команды играли в четвертьфиналах Кубка Испании

В 1/4 финала состоялось мадридское дерби – Реал принимал Атлетико. "Сливочные" смогли дожать "матрасников" только в дополнительных 15-минутных таймах, ведь основное время закончилось ничьей 1:1. На 103 и 120+1 минутах Бензема и Винисиус вывели "Королевский клуб" в полуфинал Кубка Короля – 3:1.

Барселона минимально обыграла Реал Сосьедад 1:0. Единственный и победный гол в матче в составе каталонцев забил Дембеле.

Осасуна в четвертьфинале неожиданно одолела Севилью – 2:1.

Атлетик Бильбао справился с Валенсией – 1:3.

Финал Кубка Испании намечен на 6 мая 2023 года.