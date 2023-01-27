Реал – Атлетико 3:1

Голы: Родриго, 79, Бензема, 103, Винисиус, 120+1 – Мората, 19

Удаление: Савич, 99 (Атлетико)

Первый острый момент в стартовой 10-минутке создал Реал. Винисиус обворовал соперника, подхватил мяч, обыгрался в стеночку из Бензема. Но в решающей стадии атаки не смог удачно принять ответную передачу. В итоге защитники Атлетико перехватили мяч и остановили стремительную атаку "сливочных", пишет 24 канал.

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Гости ответили дальним ударом от Корреа – мимо ворот.

На 19-й минуте счет стал 0:1 в пользу "матрасников", которые лучше играли в первом тайме. Молина в одно касание отдал на дальнюю стойку, где уже открылся под передачу Мората. Бывший футболист Реала расстреливал владения Куртуа.

Альваро еще и позволил себе празднование гола, хотя игроки, забивающие бывшей команде, этого обычно избегают. Так поступают, чтобы показать свое уважение к эксклубу. За что Мората получил лишь порцию свиста от фанатов "сливочных".

Вальверде нанес удар по центру ворот из-за пределов штрафной – мяч полетел прямо в руки Облака.

Кроос классно пробил со штрафного с острого угла. Если бы не глава Милитао, то мяч был бы в сетке ворот Атлетико, ведь Облак неудачно сыграл на выходе.

За то Облак в красивом прыжке парировал коварный удар от Бензема из-за пределов штрафной.

Корреа ответил дальним ударом в прикосновение прямо в руки Куртуа.

Через несколько минут бельгийский голкипер Реала потянул мощный штрафной от Гризманна.

"Джокер Родриго" и звездный дуэт бомбардиров Бензема – Винисиус

На 79-й минуте в игру вступил Родриго, принесший хозяевам результат. Бразилец красиво накрутил четырех соперников и обыграл Облака. Прекрасное взятие ворот от джокера Реала – 1:1.

Команды не определили полуфиналиста в основное время матча, поэтому футболистов ждали два дополнительных 15-минутных тайма.

На 99-й минуте "матрасники" сами создали себе проблемы. Савич грубо сыграл против Камавинги и заработал вторую для себя желтую карточку в матче, которая автоматически превратилась в удаление для Атлетико.

Подопечным Симеоне пришлось в меньшинстве завоевывать путевку в полуфинал Кубка Короля. Однако таким подарком судьбы воспользовался Реал. Винисиус промахнулся по мячу после прострела с фланга в штрафную Атлетико. За то мяч отлетел под удар Бензема, точно пробившего в ближний угол – 2:1. Реал впервые в поединке повел в счете.

Уже в компенсированное ко второму дополнительному тайму время "Королевский клуб" поставил точку в поединке. Винисиус с мячом сместился с фланга в центр возле штрафной соперника и пробил мимо голкипера Облака. Ни один из защитников "матрасников" не помешал Жуниору пробить – 3:1.

Реал идет в полуфинал Кубка Испании, куда уже пробилась Барселона, Атлетик и Осасуна.

Реал – Атлетико: видеообзор матча