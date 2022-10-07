Жеребьевка групп квалификации чемпионата Европы 2024 состоится в воскресенье, 9 октября во Франкфурте-на-Майне. Он начнется в 13:00 по киевскому времени.

Важно Сборная Украины потеряла баллы в рейтинге ФИФА: на какой позиции теперь команда

Трансляция жеребьевки будет доступна на сайте УЕФА. Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки.

Соперники Украины

В жеребьевке примут участие 53 национальных сборных, которых разделят на 10 групп (семь групп по пять команд и три группы по шесть команд). Германия, как команда-хозяйка Евро-2024, автоматически квалифицируется в финальный турнир, поэтому не участвует в жеребьевке отбора. А сборная России и дальше отстранена от международных турниров.

Украина во время жеребьевки будет находиться в третьей корзине. Следовательно, нашими соперниками будут по одной команде из первой, второй, четвертой и пятой корзин. А также из шестой корзины, если наша сборная попадет в группу с шестью командами.

Корзина 1: Нидерланды, Хорватия, Испания, Италия, Дания, Португалия, Бельгия, Венгрия, Швейцария, Польша

Корзина 2: Франция, Австрия, Чехия, Англия, Уэльс, Израиль, Босния и Герцеговина, Сербия, Шотландия, Финляндия

Корзина 3: Украина, Исландия, Норвегия, Словения, Ирландия, Албания, Черногория, Румыния, Швеция, Армения

Корзина 4: Грузия, Греция, Турция, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгария, Фарерские острова, Северная Македония.

Корзина 5: Словакия, Северная Ирландия, Кипр, Белоруссия, Литва, Гибралтар, Эстония, Латвия, Молдова, Мальта

Корзина 6: Андорра, Сан-Марино, Лихтенштейн

В соперники сборной Украины точно не попадет сборная Беларуси. Эту команду решили допустить к отбору на Евро-2024.

Календарь турнира

Сам отбор Евро-2024 будет проходить в 10 окон с марта по ноябрь 2023 года (23 – 25 и 26 – 28 марта, 16 – 17 и 19 – 20 июня, 7 – 9 и 10 – 12 сентября, 12 – 14 и 15 – 17 октября, 16 – 18 и 19 – 21 ноября).

На Евро-2024 выйдут 10 победителей групп и 10 команд, занявших вторые места. Обладатели еще трех путевок будут определены в плей-офф среди победителей групп Лиги наций, которое состоится 21 и 26 марта 2024 года.