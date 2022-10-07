Жеребкування груп кваліфікації чемпіонату Європи 2024 року відбудеться в неділю, 9 жовтня у Франкфурті на Майні. Воно розпочнеться о 13:00 за київським часом.

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Трансляція жеребкування буде доступна на сайті УЄФА. Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію жеребкування.

Суперники України

У жеребкуванні візьмуть участь 53 національні збірні, яких поділять на 10 груп (сім груп по п'ять команд і три групи по шість команд). Німеччина, як команда-господарка Євро-2024, автоматично кваліфікується до фінального турніру, тому не бере участі в жеребкуванні відбору. А збірна Росії й далі відсторонена від міжнародних турнірів.

Україна під час жеребкування перебуватиме в третьому кошику. Відтак нашими суперниками будуть по одній команді з першого, другого, четвертого та п'ятого кошиків. А також з шостого кошика, якщо наша збірна потрапить в групу з шістьма командами.

Кошик 1: Нідерланди, Хорватія, Іспанія, Італія, Данія, Португалія, Бельгія, Угорщина, Швейцарія, Польща

Кошик 2: Франція, Австрія, Чехія, Англія, Уельс, Ізраїль, Боснія і Герцеговина, Сербія, Шотландія, Фінляндія

Кошик 3: Україна, Ісландія, Норвегія, Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія, Румунія, Швеція, Вірменія

Кошик 4: Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгарія, Фарерські острови, Північна Македонія

Кошик 5: Словаччина, Північна Ірландія, Кіпр, Білорусь, Литва, Гібралтар, Естонія, Латвія, Молдова, Мальта

Кошик 6: Андорра, Сан-Марино, Ліхтенштейн

В суперники збірній України точно не випаде збірна Білорусі. Цю команду таки вирішили допустити до відбору на Євро-2024.

Календар турніру

Сам відбір Євро-2024 проходитиме в 10 вікон із березня до листопада 2023 року (23 – 25 та 26 – 28 березня, 16 – 17 та 19 – 20 червня, 7 – 9 та 10 – 12 вересня, 12 – 14 та 15 – 17 жовтня, 16 – 18 та 19 – 21 листопада).

На Євро-2024 вийдуть 10 переможців груп та 10 команд, які посядуть другі місця. Володарі ще трьох путівок будуть визначені в плей-офф серед переможців груп Ліги націй, яке відбудеться 21 та 26 березня 2024 року.