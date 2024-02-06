Сборная Украины не сумела получить прямую путевку на чемпионат Европы-2024 по итогам отборочного турнира. Однако подопечные Сергея Реброва сохраняют шансы попасть на турнир через матчи плей-офф.

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Милошевич надеется попасть на Евро-2024

Легендарный сербский нападающий Саво Милошевич с сентября 2023 года возглавляет сборную Боснии и Герцеговины. Тренер балканцев ожидает непростой поединок с украинцами.

В плей-офф будет непросто, тем более что наш первый соперник – очень качественная Украина. Хорошо, что играем дома, я надеюсь, что мы проведем здесь две игры. Подобный вариант плей-офф сложный, и в одной игре возможно все. Я верю, что мы сможем добиться успеха и отобраться на чемпионат Европы. Мы все сосредоточены на этой задаче. Мы представляем, что планируем делать в тактическом смысле, и я верю, что мы будем готовы к плей-офф,

– отметил Милошевич.

Когда и где будет играть Украина плей-офф