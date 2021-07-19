Шахтер получил первого соперника в квалификации Лиги чемпионов

Донецкий Шахтер, который по итогам прошлого сезона УПЛ стал серебряным призером, начинает борьбу в Лиге чемпионов. "Горняки" стартуют в 3 квалификационном раунде.

С кем сыграет Шахтер в Лиге чемпионов

В Ньоне (Швейцария) 19 июля состоялась жеребьевка квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/2022.

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В 3 квалификационном раунде Шахтер сыграет против бельгийского Генка.

Украинский клуб принимает участие в квалификации Лиги чемпионов в "пути представителей лиг". Во время жеребьевки Шахтер был среди сеяных команд, поэтому избежал встречи с Бенфикой, Монако и Селтиком или Митьюлландом.

Среди несеяных команд был московский Спартак. И Шахтер и Спартак не могут встретиться, ведь УЕФА разводит украинские и российские команды.

Дата матчей 3 раунда квалификации

3 – 4 августа (первые матчи)

10 августа (ответные матчи)

Победители пройдут в раунд плей-офф, в котором определят, кто пройдет в групповой этап. Жеребьевка раунда плей-офф состоится 2 августа.